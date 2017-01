ATTENZIONE: il progetto Terre di Confine Magazine e tutte le attività ad esso correlate per il 2017 sono sospesi a tempo indeterminato; eventuali investitori interessati a riprendere la pubblicazione della rivista possono contattarci all’indirizzo redazionale: tdcterrediconfine@gmail.com

Carissimo Lettore,

come sai, in questi anni ci siamo impegnati per offrirti una rivista seria, indipendente e totalmente gratuita, che adottasse una grafica moderna e originale e riservasse gran cura tanto all’impaginazione quanto alla qualità dei testi; una rivista che trattasse i temi del fantastico nei loro aspetti artistici, storici e culturali, promuovendo al contempo l’operato di tutti coloro che si dedicano a questo mondo affascinante: autori, illustratori, disegnatori, fotografi, artisti visuali…

Si tratta di un lavoro redazionale complesso e impegnativo, ma il nostro team di volontari si propone oggi un obbiettivo ancor più ambizioso: raddoppiare in 18 mesi il numero delle uscite, realizzare quindi altri 5 numeri entro dicembre del 2017. E incrementare inotre i contenuti del sito web. Per riuscire a completare questo progetto in un lasso di tempo così ristretto, chiediamo il sostegno di tutti coloro che hanno apprezzato la nostra attività. Anche il più piccolo aiuto sarà per noi prezioso!

Se anche tu vuoi supportarci con una libera donazione e diventare in tal modo produttore accreditato di Terre di Confine Magazine, puoi farlo alla nostra pagina di raccolta fondi!