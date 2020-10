Le creature fantastiche: come il mondo fantasy e mitologico ha conquistato il pubblico

Le creature fantastiche e misteriose non sono più popolari solo ad Halloween, ma ormai arricchiscono la nostra vita e ne fanno parte. Dagli ippogrifi, agli elfi e folletti, resi popolari dal mondo magico di Harry Potter, agli orchi e draghi della Terra di mezzo, per poi finire con le sinuose sirene di Siren: queste creature sono il tema principale di libri, film, fumetti e videogiochi che pervadono il paesaggio della cultura pop post moderna. Vediamo come.

Un mondo pieno di draghi

In quell’universo parallelo magico abitato da creature misteriose e fantastiche ci sono anche loro, i draghi, forse gli animali mitologici che hanno colpito maggiormente l’immaginario collettivo. Sono dotati di enormi ali simili a quelle di un pipistrello, grandi zampe possenti e ritorte, una corazza ricoperta da ruvide squame, una lunga criniera spinata e una lunga coda. Inventati dalla fantasia popolare in tempi molto antichi, i draghi, un po’ teneri ma spesso terribili, si sono insediati pian piano nelle favole, nei miti e nei racconti di tutte le civiltà. Dal piccolo draghetto Grisù, famoso cartone animato degli anni Sessanta, questo personaggio alato ne ha fatta di strada: basta pensare ai protagonisti di Monsters & Co., prodotto dalla Pixar e dalla Disney: Mike, Roz, Celia, Smitty, sono tutti parenti molto vicini dei draghi. Sempre in ambito televisivo, non si possono tralasciare i figli di Daenerys: Viserion, Drogon e Rhaegal personaggi chiave nella popolare serie della HBO Il Trono di Spade. Già dalla terza stagione le tre viverne si trasformeranno da piccole e docili creature in esseri spietati e letali, facendo sussultare il pubblico di appassionati. Nella letteratura, J.R.R. Tolkien con Il Signore degli Anelli ci permette di conoscere in modo approfondito queste creature squamose provenienti da Ardia, l’universo immaginario creato dallo scrittore, disponibile anche sul grande schermo con la saga che ha riscosso incassi da record al botteghino. Anche Michael Ende nel nel suo celebre romanzo La Storia Infinita inserisce i mitici personaggi dei Draghi della Fortuna, detti anche Fortunadraghi.

Di creature acquatiche bellissime

Tra le più popolari e affascinanti creature fantastiche non possono mancare le leggendarie sirene, esseri acquatici con l’aspetto di donna nella parte superiore. Grazie alla loro voce sinuosa aspettavano le loro vittime, soprattutto marinai, sugli scogli attirandole con canti melodiosi per poi portarle a morte certa. Ulisse e il suo equipaggio furono vittime delle infide creature, ma tappandosi le orecchie riuscirono a salvarsi. Tra i cult movie incentrati sulla storia di una sirena bisogna fare qualche passo indietro citando il film e cartone della Disney Splash, una sirena a Manhattan, datato 1984, con due giovanissimi Daryl Hannah e Tom Hanks, e Ariel, La Sirenetta del 1989. Recentemente sono andate in onda due serie TV di successo come Sirene passata sul palinsesto di Rai Uno e Siren trasmessa su TIMVision, che hanno realizzato ottimi risultati in fatto di ascolti, dimostrando come queste creature siano ancora in grado di ammaliare il pubblico. Per gli amanti del cinema, chi non ricorderà nell’amatissima saga I Pirati dei Caraibi, la bellissima sirena all’opera mentre tenta di sedurre l’audace marinaio e il suo equipaggio. Anche nel mondo videoludico le sirene hanno fatto centro, diventando le protagoniste della slot online Mermaids Millions disponibile anche su Betway Casinò, in uno scenario acquatico ricco di tesori, perle e coraggiosi Tritoni. Per gli appassionati di app, la multinazionale statunitense Disney nel 2017 ha rilasciato su App Store il primo gioco ufficiale ispirato molto fedelmente alla saga de I Pirati dei Caraibi intitolato Pirates of the Caribbean: Tides of War, disponibile sia per iPad che per iPhone, con i personaggi principali: Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Will Turner e Capitan Barbossa.

E di bizzarri animali magici

Come si può parlare di fantasy senza un po’ di creature magiche? Nel fantastico universo Potterriano ad esempio, le specie animali sono davvero tante e sono considerate veri elementi narrativi, capaci di interagire in modo molto complesso con i personaggi principali e le loro vicissitudini: insomma, non sono solo creature decorative. Tra i più amati animali fantastici di Harry Potter ricordiamo l’Ippogrifo Fierobecco, una creatura magica che nel romanzo riesce a salvarsi grazie all’intervento del giovane mago e della sua fidata compagna Hermione Granger. Ma qual è la loro origine? Gli Ippogrifi sono creature leggendarie, con un corpo di cavallo e grifone, con enormi ali d’aquila grigiastre argentate e un becco giallo. Interessante scoprire come queste creature vengano menzionate per la prima volta nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Tra gli esseri mitici leggendari e che negli ultimi anni sono diventati un vero e proprio fenomeno di massa oltre che di marketing sono i dolcissimi unicorni, cavalli magici candidi con la criniera, la coda e un corno a spirale arcobaleno. In commercio ormai esistono gadget per tutti i gusti: tazze, pigiami, cuscini, pupazzi, libri da colorare, T-shirt, gioielli, prodotti di cartoleria, coperte, giocattoli, sono disponibili online anche su Amazon, per soddisfare la crescente domanda di veri e propri collezionisti innamorati del cavallo mono corno.

Insomma sembra proprio che le creature fantastiche e mitiche create dall’uomo sin dall’antichità riescano ancora oggi a far sognare e tremare i lettori e il pubblico in sala di tutto il mondo, dal docile folletto potteriano Gringott agli spaventosi vampiri della serie TV The Vampire Diaries. L’universo fantasy sembra davvero vivere il suo momento magico e allora la domanda sorge spontanea: quali spettacolari personaggi magici ci attendono nelle prossime stagioni televisive e al cinema? Stay tuned…