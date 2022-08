Universo DC: prossime uscite

L’avevano preannunciato già lo scorso anno e così è stato: il 2022 è stato un anno dei più esaltanti per gli intenditori e per i fan dell’universo DC, e non è ancora finito!

Da The Batman, che ha segnato il debutto lo scorso marzo del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, all’attesissimo The Flash, che ha introdotto il concetto di “multiverso” anche nell’universo cinematografico di Warner Bros.: sono tutti imperdibili i progetti in uscita sugli schermi durante quest’anno di rinascita anche per il cinema e le serie tv.

Prima di vedere insieme i coming next, facciamo un passo indietro anche per i non addetti del settore. L’Universo DC (in inglese DC Universe o abbreviato DCU) è un universo immaginario dove ha luogo la maggior parte delle storie dei fumetti pubblicate dalla DC Comics.

Personaggi presenti nell’immaginazione di tutti noi, come Superman, Batman e Wonder Woman, sono i supereroi appartenenti a questo universo. Occasionalmente, “Universo DC” viene usato per indicare l’intero “Multiverso DC“. Il termine “Multiverso DC” si riferisce all’insieme di tutte le continuity e terre parallele contenute nelle pubblicazioni della DC. All’interno del Multiverso, il principale Universo DC ha avuto molti nomi negli anni, di recente è stato chiamato “Terra-0” o “Nuova Terra”.

Dopo The Batman, a maggio c’è stato il grande debutto di DC League of Super-Pets, un film animato che ha come protagonista una squadra di animali con superpoteri. Solo per precisare: il leader non è altro che il cane di Superman, Krypto the Superdog, che ha – come tutti i supereroi che si rispettino – l’arduo compito di salvare il mondo.

Black Adam è uscito in questi giorni, il 28 luglio: un film rimasto in lavorazione per otto anni; ma ora The Rock è finalmente pronto a presentare al pubblico il più elettrizzante antieroe del mondo dell’intrattenimento. Black Adam (Dwayne Johnson) nei fumetti è la controparte oscura di Shazam, ma il film è dedicato solamente a lui, racconta la tragica storia delle sue origini e spiega come sia diventato così potente e pericoloso.

A novembre sarà la volta di The Flash, film dedicato all’omonimo eroe superveloce, che vedrà Barry Allen (Ezra Miller) impegnato in un’avventura nel multiverso DC. Preparatevi a vivere viaggi nel tempo, realtà alternative, più versioni di Flash, e – credeteci o meno – diverse versioni di Batman. “Piccolo” dettaglio: Ezra Miller, è stato arrestato più volte di recente, per aver causato disordini in un bar e imputato di aggressione a una donna.

Per concludere l’anno in bellezza, a dicembre potrete seguire in Aquaman e il Regno Perduto Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa) e Mera (Amber Heard) impegnati a indagare nel mistero del Regno Perduto, brevemente citato nel primo film. Il logo glaciale del film suggerirebbe che dovremmo veder apparire il primo re di Atlantide, Re Atlan, alias il Dead King dei fumetti, capace di sfruttare terribili poteri del ghiaccio e voglioso di riconquistare il trono di Atlantide dopo aver eliminato il re che lo occupa, Aquaman.

L’elenco non finisce qui: il DC Universe ha sempre in serbo per i fan novità stuzzicanti, dunque stay tuned.